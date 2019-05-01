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Сегодня в центре Москвы ограничено движение транспорта

09:20 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено 1 мая в связи с проведением шествий и митингов, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

"С 06:30 до окончания мероприятий для движения автомобилей будут закрыты улицы Ильинка, Варварка, Васильевский спуск, Москворецкая набережная, Кремлевская набережная, Большой Москворецкий мост, Китайгородский проезд, Лубянский проезд, Солянский проезд, Старая площадь, Лубянский проезд, а также улица Солянка на участке от Яузского бульвара до Подколокольного переулка", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 09:00 до окончания мероприятий нельзя будет проехать по улицам Моховая, Охотный ряд, а также по Тверской от Пушкинской площади до Охотного ряда. С 13:00 до 14:00 для автомобилистов будет полностью закрыта улица Дружинниковская на участке от улицы Заморенова до переулка Капранова. С 14:00 до 14:50 "ожидается полное перекрытие с ликвидацией парковочного пространства на улице Заморенова, улице Трехгорный вал от Красной Пресни до улицы Заморенова, улице Красная Пресня в районе пересечения с улицей Трехгорный вал".

В пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции ранее сообщили ТАСС, что около 110 тыс. человек могут принять участие в шести согласованных властями акциях, запланированных на 1 мая. Самое крупное из согласованных мероприятий - акция "За справедливую экономику в интересах человека труда!" Московской федерации профсоюзов. Она пройдет с 10:00 до 12:00 на Красной площади. Планируется, что в ней примут участие до 100 тыс. человек.

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