Россия не заинтересована в эскалации напряженности в мире - посол РФ в США

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не позволит втянуть себя в затратную гонку вооружений и не заинтересована в эскалации напряженности в мире. Об этом заявил во вторник журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов во время поездки в Филадельфию (штат Пенсильвания).

"Еще раз подчеркну: мы не заинтересованы в эскалации напряженности", - отметил российский дипломат. Как он напомнил, президент РФ Владимир Путин 2 февраля дал ясно понять, что Россия не будет размещать ракеты средней и малой дальности (если такие вооружения появятся у Москвы) ни в Европе, ни в других регионах мира до тех пор, пока там не окажется аналогичное оружие американского производства.

"Между тем, наш ответ будет выстроен таким образом, чтобы не дать втянуть Россию в затратную гонку вооружений. К слову, согласно отчету генсека НАТО, страны НАТО в 2018 году потратили на оборону почти один триллион долларов. Из 987,5 млрд долларов европейские государства - члены альянса потратили 281,7 млрд, США - 684,4 млрд. Таким образом, военный бюджет альянса более чем в 20 раз превысил оборонные расходы России (порядка 46 млрд долларов)", - напомнил Антонов.

"Цифры говорят сами за себя, не так ли?" - задал он риторический вопрос.