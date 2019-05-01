Россия не заинтересована в эскалации напряженности в мире - посол РФ в США
09:30 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не позволит втянуть себя в затратную гонку вооружений и не заинтересована в эскалации напряженности в мире. Об этом заявил во вторник журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов во время поездки в Филадельфию (штат Пенсильвания).
"Еще раз подчеркну: мы не заинтересованы в эскалации напряженности", - отметил российский дипломат. Как он напомнил, президент РФ Владимир Путин 2 февраля дал ясно понять, что Россия не будет размещать ракеты средней и малой дальности (если такие вооружения появятся у Москвы) ни в Европе, ни в других регионах мира до тех пор, пока там не окажется аналогичное оружие американского производства.
"Между тем, наш ответ будет выстроен таким образом, чтобы не дать втянуть Россию в затратную гонку вооружений. К слову, согласно отчету генсека НАТО, страны НАТО в 2018 году потратили на оборону почти один триллион долларов. Из 987,5 млрд долларов европейские государства - члены альянса потратили 281,7 млрд, США - 684,4 млрд. Таким образом, военный бюджет альянса более чем в 20 раз превысил оборонные расходы России (порядка 46 млрд долларов)", - напомнил Антонов.
"Цифры говорят сами за себя, не так ли?" - задал он риторический вопрос.
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