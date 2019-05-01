Ситуация в Венесуэле спровоцировала новые угрозы Трампа в адрес властей Кубы

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями "самого высокого уровня", а также полным и всесторонним эмбарго, если Гавана не прекратит действия, которые, по версии главы государства, направлены на подрыв конституции Венесуэлы. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал во вторник в "Твиттере".

"Если кубинские войска и формирования немедленно не прекратят военные и другие операции, которые приводят к смертям и подрыву конституции Венесуэлы, против острова Куба будет введено полное и всестороннее эмбарго вместе с санкциями самого высокого уровня", - написал президент.



