Новый император Японии впервые обратился к народу в качестве монарха
10:15 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый император Японии Нарухито поклялся строго соблюдать конституцию и выполнять свои обязанности символа государства и единства народа. Он заявил об этом в среду в своем первом обращении к народу в качестве монарха в ходе церемонии в императорском дворце, которую в прямом эфире транслировали национальные телеканалы.
"Я осознаю возложенную на меня ответственность, - заявил император. - Клянусь в соответствии с конституцией неукоснительно выполнить свои конституционные обязанности в качестве символа государства и единства народа. Я буду стремиться к дальнейшему процветанию народа и миру во всем мире".
В церемонии в главном, Сосновом, зале императорского дворца приняли участие около 270 человек - императрица Масако и члены императорской семьи, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и министры кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда, представители органов местной власти и общественности. Выступивший после императора премьер-министр Абэ поздравил монарха с вступлением на престол. Он подчеркнул, что в качестве главы правительства приложит все силы к процветанию Японии.
Ранее в среду новому императору во дворце были вручены символы его полномочий - Большая государственная и личная печати, а также так называемые священные регалии: меч и драгоценная яшма, спрятанные в ларцах. Третья регалия - металлическое зеркало - находится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.
В соответствии с законом, Нарухито получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец - 85-летний бывший император Японии Акихито. Еще в 2016 году он выразил пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно. Однако для Акихито было сделано исключение - парламент по инициативе правительства принял специальный закон, разрешающий ему покинуть престол. После отречения Акихито получил титул "почетного императора", он больше не будет принимать участие в государственных мероприятиях. В частности, он не присутствует на нынешних церемониях во дворце.
Нарухито - первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он закончил токийский элитный университет "Гакусюин" и Оксфорд. Супруга нового императора 55-летняя Масако - дочь известного в Японии дипломата, она закончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала успешную карьеру в МИД страны. У императорской четы есть один ребенок - дочь Айко, родившаяся 1 декабря 2001 года.
НОВОСТИ
- 09:40 01.05.2019
- Ситуация в Венесуэле спровоцировала новые угрозы Трампа в адрес властей Кубы
- 09:30 01.05.2019
- Россия не заинтересована в эскалации напряженности в мире - посол РФ в США
- 09:20 01.05.2019
- Сегодня в центре Москвы ограничено движение транспорта
- 09:10 01.05.2019
- Музыкальный фестиваль "A Cappella" собрал рекордное количество участников
- 22:10 30.04.2019
- Транзит нефти из РФ Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время
- 21:35 30.04.2019
- Путин назначил нового посла России в Белоруссии
- 21:12 30.04.2019
- Власти Венесуэлы могут применить оружие против протестующих
- 20:51 30.04.2019
- Запуск грузовика Dragon к МКС отложен из-за проблем на американском сегменте станции
- 19:30 30.04.2019
- Доллар подорожал до 65 рублей
- 18:40 30.04.2019
- СМИ стало известно, кто сменит Михаила Бабича на посту посла РФ в Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать