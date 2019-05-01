Новый император Японии впервые обратился к народу в качестве монарха

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый император Японии Нарухито поклялся строго соблюдать конституцию и выполнять свои обязанности символа государства и единства народа. Он заявил об этом в среду в своем первом обращении к народу в качестве монарха в ходе церемонии в императорском дворце, которую в прямом эфире транслировали национальные телеканалы.

"Я осознаю возложенную на меня ответственность, - заявил император. - Клянусь в соответствии с конституцией неукоснительно выполнить свои конституционные обязанности в качестве символа государства и единства народа. Я буду стремиться к дальнейшему процветанию народа и миру во всем мире".

В церемонии в главном, Сосновом, зале императорского дворца приняли участие около 270 человек - императрица Масако и члены императорской семьи, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и министры кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда, представители органов местной власти и общественности. Выступивший после императора премьер-министр Абэ поздравил монарха с вступлением на престол. Он подчеркнул, что в качестве главы правительства приложит все силы к процветанию Японии.

Ранее в среду новому императору во дворце были вручены символы его полномочий - Большая государственная и личная печати, а также так называемые священные регалии: меч и драгоценная яшма, спрятанные в ларцах. Третья регалия - металлическое зеркало - находится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

В соответствии с законом, Нарухито получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец - 85-летний бывший император Японии Акихито. Еще в 2016 году он выразил пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно. Однако для Акихито было сделано исключение - парламент по инициативе правительства принял специальный закон, разрешающий ему покинуть престол. После отречения Акихито получил титул "почетного императора", он больше не будет принимать участие в государственных мероприятиях. В частности, он не присутствует на нынешних церемониях во дворце.

Нарухито - первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он закончил токийский элитный университет "Гакусюин" и Оксфорд. Супруга нового императора 55-летняя Масако - дочь известного в Японии дипломата, она закончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала успешную карьеру в МИД страны. У императорской четы есть один ребенок - дочь Айко, родившаяся 1 декабря 2001 года.