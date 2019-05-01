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В Москве ожидается переменная облачность и до плюс 16 градусов

10:45 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до 3 градусов. Днем без осадков, а ночью в Московском регионе местами ожидаются дожди. Из-за риска природных пожаров 1 мая объявлен желтый уровень опасности.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.


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