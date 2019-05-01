Президент РФ поздравил японского императора с вступлением на престол
11:15 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму императору Японии Нарухито в связи с его вступлением на престол. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.
"За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие. Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог, взаимодействуют в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня. Уверен, что дальнейшее наращивание российско- японского сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения международной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.
Президент РФ пожелал японскому императору крепкого здоровья, благополучия и успешного многолетнего правления на благо жителей Японии.
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