0
0
0
НОВОСТИ

Президент РФ поздравил японского императора с вступлением на престол

11:15 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму императору Японии Нарухито в связи с его вступлением на престол. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие. Москва и Токио ведут конструктивный политический диалог, взаимодействуют в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня. Уверен, что дальнейшее наращивание российско- японского сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения международной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.

Президент РФ пожелал японскому императору крепкого здоровья, благополучия и успешного многолетнего правления на благо жителей Японии.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:45 01.05.2019
На территории Подмосковья установлен особый противопожарный режим
0
42
10:45 01.05.2019
В Москве ожидается переменная облачность и до плюс 16 градусов
0
136
10:15 01.05.2019
Новый император Японии впервые обратился к народу в качестве монарха
0
160
09:40 01.05.2019
Ситуация в Венесуэле спровоцировала новые угрозы Трампа в адрес властей Кубы
0
232
09:30 01.05.2019
Россия не заинтересована в эскалации напряженности в мире - посол РФ в США
0
208
09:20 01.05.2019
Сегодня в центре Москвы ограничено движение транспорта
0
218
09:10 01.05.2019
Музыкальный фестиваль "A Cappella" собрал рекордное количество участников
0
231
22:10 30.04.2019
Транзит нефти из РФ Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время
0
805
21:35 30.04.2019
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
0
873
21:12 30.04.2019
Власти Венесуэлы могут применить оружие против протестующих
0
840

Возврат к списку