На территории Подмосковья установлен особый противопожарный режим
11:45 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Особый противопожарный режим введен в Подмосковье, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
"В соответствии с постановлением губернатора Московской области на территории региона установлен особый противопожарный режим", - сказал собеседник агентства. Он предусматривает дополнительные меры пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров и сжигание сухой растительности.
В ГУ МЧС по Московской области напомнили, что в случае нарушений требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч рублей - для должностных лиц и до 400 тысяч рублей - для юридических лиц.
Ранее в МЧС России призвали россиян к безопасному отдыху. "Практика показывает, что в выходные и праздничные дни количество пожаров возрастает. Связано это со злоупотреблением спиртным и утратой бдительности во время длительного отдыха. В весенний период осложнение пожарной обстановки провоцируют, как правило, садово-огородные работы, благоустройство придомовых территорий, выезды на пикники, прогулки на природе", - сообщили ТАСС в министерстве.
Из-за палов травы зачастую сгорают целые населенные пункты. Только за первые три недели апреля из-за высокой температуры воздуха и порывов ветра было зафиксировано 130 случаев перехода огня с палов травы на жилые дома. По данным МЧС, в 95% случаев человек становится причиной природного пожара.
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