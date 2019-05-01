Двигатель ракеты-носителя "Ангара-А5" планируют модернизировать

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двигатель ракеты-носителя "Ангара-А5" будет модернизирован для увеличения выводимой на орбиту нагрузки. Об этом сообщил в среду генеральный конструктор КБ "Салют" Сергей Кузнецов в программе "Космическая среда" на канале "Роскосмос ТВ" в видеосервисе YouTube ("Ю-тьюб").

"Дальше есть программа повышения энергомассовых характеристик. В первую очередь это касается модернизации двигателя, потому что двигатель - это сердце машины. Чем мощнее двигатель, тем большую нагрузку мы можем выводить", - сказал он.

По словам Кузнецова, сейчас "оптимизируется конструкция машины, используются новые материалы", уже в ближайшем будущем КБ рассчитывает увеличить выводимую на низкую орбиту массу с 24,5 тонны до 27 тонн (для ракеты "Ангара- А5").

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения, состоящее из ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов. Производственная программа предполагает выпуск до 44 универсальных ракетных модулей, которые в рамках модульной конструкции будут складываться как "Ангара" либо легкого, либо тяжелого класса.

В декабре этого года планируется запуск тяжелой "Ангары".



