В Риге началось массовое шествие в знак протеста против закрытия русских школ

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовое шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения началось в Риге, передает корр. ТАСС с места событий.

Участники протестной акции собрались около здания столичного театра "Дайлес". Сопредседатель партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), депутат Европарламента от республики Мирослав Митрофанов заявил корр. ТАСС, что общая численность участников акции составляет около пяти тысяч человек.

Собравшиеся держат в руках плакаты "Русские школы - наш выбор", "Нет ассимиляции!", "Рабы немы! Мы - не рабы!", "Русский язык - язык победы!" и другие. От места сбора они начали марш по центру Риги до одного из городских парков.

Как отмечал ранее Мирослав Митрофанов, хотя принятое на прошлой неделе Конституционным судом (КС) Латвии решение против русских школ не стало неожиданным, проживающим в стране нацменьшинствам нужно продолжать отстаивать свое право на получение образования на родном языке. Митрофанов пообещал, что первомайская акция станет лишь одним этапом в последовательности акций протеста в ближайшие годы.

"Этот путь будет долгим, но он обязательно увенчается победой. Мы отстоим право обучать своих детей на родном, на русском языке", - подчеркнул политик.



