Ассанжа приговорили в Лондоне к 50 неделям тюремного заключения

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks ("Викиликс") Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Приговор зачитан в среду в Королевском суде лондонского района Саутуарк, передает корр. ТАСС из зала заседаний.

"С моей точки зрения серьезность совершенного вами правонарушения, даже учитывая смягчающие обстоятельства, требует вынесения приговора, строгость которого будет близка к максимальной. Приговор будет составлять 50 недель тюремного заключения", - поставила судья Дебора Тэйлор.

Она подчеркнула, что Ассанж может рассчитывать на досрочное освобождение, отбыв половину срока, если не совершит дальнейших правонарушений.



