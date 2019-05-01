На Украине прошли немногочисленные митинги и демонстрации по случаю Дня труда

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митинги и демонстрации по случаю Дня труда прошли в среду в Киеве и крупных областных центрах Украины. В столице на Европейской площади под сильным дождем собралось около 200 представителей Киевского городского совета профсоюзов, что в 10 раз меньше, чем заявляли организаторы акции.

Митинг проходил возле здания Дома профсоюзов, которое серьезно пострадало от пожара во время беспорядков в городе зимой 2014 года. Его участники развернули флаги с символикой профсоюзного движения. Собравшиеся, к которым приехал первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин, призвали власти принять новую стратегию охраны труда, увеличить количество рабочих мест и создать условия для стимулирования молодежи к работе на Украине вместо ее поисков за рубежом.

В Кривом Роге, на малой родине избранного президента Украины Владимира Зеленского, состоялся марш профсоюзов. По данным местного телеканала "Первый городской", в акции приняли участие около 300 человек, которые прошли по проспектам Металлургов и Гагарина, а после устроили митинг. Среди его участников были члены Независимого профсоюза горняков Украины и Профсоюза работников силовых структур, представители общественных и волонтерских организаций. Главным требованием собравшихся стало повышение зарплаты "до тысячи евро".

Около сотни представителей организации "Трудовая Харьковщина" и пенсионеров по случаю Дня труда организовали шествие от площади Конституции до памятника Первой маевке возле Благовещенского собора в Харькове. В процессе движения колонна оказалась в окружении националистов, которые назвали свою провокацию "Похороны коммунизма". Она завершилась возложением траурных венков к памятнику Первой маевке.

В Николаев, как сообщают местные СМИ, на митинг по случаю Дня труда пришло около 30 человек, они возложили цветы к памятнику Рабочим Николаева. По словам экс-депутата горсовета Елены Свинарчук, раньше этот праздник ассоциировался с достиженьями и наградами, а теперь в городе "людям труда приходится думать о том, как выжить на такие зарплаты и пенсии".

До 2017 года 1 Мая отмечался как День международной солидарности трудящихся. После решения Верховной рады его переименовали в День труда.