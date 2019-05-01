Разговор Помпео с Лавровым о ситуации в Венесуэле запланирован на сегодня - Болтон
16:45 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео намерен в среду обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил в эфире телеканала "Фокс ньюс" помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Звонок по телефону у Майка, думаю, запланирован на сегодня, - сказал он. - Это важный разговор".
В эфире телеканала Си-эн-эн Болтон пояснил: "Запланирован телефонный разговор госсекретаря Помпео с его [российским] коллегой". Болтон добавил, что не располагает информацией о возможности беседы по телефону президентов США и России.
НОВОСТИ
- 17:45 01.05.2019
- Закон об ипотечных каникулах подписан президентом РФ
- 17:15 01.05.2019
- В Вашингтоне на следующей неделе состоится 11-й раунд консультаций между Китаем и США
- 16:15 01.05.2019
- США испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Минитмен-3"
- 15:30 01.05.2019
- Против манифестантов в Париже был применен слезоточивый газ
- 14:45 01.05.2019
- На Украине прошли немногочисленные митинги и демонстрации по случаю Дня труда
- 14:15 01.05.2019
- Ассанжа приговорили в Лондоне к 50 неделям тюремного заключения
- 13:45 01.05.2019
- В Риге началось массовое шествие в знак протеста против закрытия русских школ
- 13:15 01.05.2019
- Париж: Сотни человек собрались в районе Монпарнас за 4 часа до начала первомайской демонстрации
- 12:30 01.05.2019
- Двигатель ракеты-носителя "Ангара-А5" планируют модернизировать
- 11:45 01.05.2019
- На территории Подмосковья установлен особый противопожарный режим
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать