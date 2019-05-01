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Разговор Помпео с Лавровым о ситуации в Венесуэле запланирован на сегодня - Болтон

16:45 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео намерен в среду обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил в эфире телеканала "Фокс ньюс" помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Звонок по телефону у Майка, думаю, запланирован на сегодня, - сказал он. - Это важный разговор".

В эфире телеканала Си-эн-эн Болтон пояснил: "Запланирован телефонный разговор госсекретаря Помпео с его [российским] коллегой". Болтон добавил, что не располагает информацией о возможности беседы по телефону президентов США и России.


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