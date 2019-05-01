В Вашингтоне на следующей неделе состоится 11-й раунд консультаций между Китаем и США
17:15 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одиннадцатый раунд торгово-экономических консультаций между Китаем и США состоится на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом в среду по итогам завершившегося в китайской столице 10-го раунда переговоров сообщило агентство Синьхуа.
"С 30 апреля по 1 мая член Политбюро ЦК Компартии Китая, вице-премьер Госсовета КНР и глава китайской делегации на всеобъемлющем китайско-американском экономическом диалоге Лю Хэ и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, а также министр финансов США Стивен Мнучин провели в Пекине 10-й раунд китайско- американских торгово-экономических консультаций на высоком уровне", - указывает агентство. "Согласно ранее утвержденным планам, 11-й раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций состоится на следующей неделе в Вашингтоне", - говорится в сообщении. Другие подробности о ходе переговоров не приводятся.
Ранее в среду министр финансов США Стивен Мнучин назвал продуктивными итоги прошедших в Пекине переговоров. "Представитель Лайтхайзер и я только что закончили продуктивные встречи с вице-премьером [Госсовета] Китая Лю Хэ. Мы продолжим наши переговоры в Вашингтоне, округ Колумбия, на следующей неделе", - написал глава Минфина США. Как сообщалось ранее, 11-й раунд торговых переговоров начнется 8 мая.
Британская газета "Файнэншл таймс" сообщила во вторник, что президент США Дональд Трамп смягчил позицию страны на переговорах с КНР ради заключения торговой сделки. По данным издания, глава американской администрации исключил из повестки вопрос о предполагаемых случаях коммерческого кибершпионажа со стороны Пекина: суть обвинений заключалась в том, что китайские власти якобы осуществляли и финансировали кибератаки на американские компании.
Как указывало агентство Блумберг, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут подписать торговое соглашение во время саммита в Японии, который запланирован в мае.
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