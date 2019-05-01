Начальник УГИБДД по Москве освобожден от должности президентом РФ

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко. Текст соответствующего указа размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Коваленко Виктора Васильевича, начальника управления Государственной инспекции безопасности дурного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москве", - говорится в указе.

Этим же указом освобожден от занимаемой должности министр внутренних дел по Республике Ингушетия генерал- лейтенант полиции Дмитрий Кава.

Ранее сообщалось, что Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Как сообщал источник ТАСС, проблемы, среди которых некомплект личного состава, в столичном управлении ГИБДД существовали уже долгое время.

Виктору Коваленко 53 года. Он возглавил столичное управление ГИБДД в марте 2015 года, в ноябре 2016 года ему было присвоено звание генерал-майора полиции. Коваленко родился в Луганской области, в 1994 году окончил Донецкий институт внутренних дел, в 1988 году начал службу в милиции в должности милиционера-водителя.