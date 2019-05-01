0
0
51
НОВОСТИ

На фестивале "Край света" прошел показ дебютного фильма Федорченко

18:45 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режиссер, обладатель многих международных наград Алексей Федорченко представил участникам первого Международного калининградского кинофестиваля "Край света. Запад" свою дебютную полнометражную работу "Первые на Луне", получившую приз на Венецианском кинофестивале в 2005 году.

Показ прошел в рамках внеконкурсной программы "Классические дебюты", в которой представлены первые картины уже состоявшихся российских кинорежиссеров.

"Это мой дебют, я его сделал в 2004 году, в этом году ему исполняется 15 лет. Фильм имеет широкую географию, хотя он снят в основном в Екатеринбурге, его протяженность от Чили, ЮАР и Микронезии до Урала, Крыма и Москвы. Фильм в 2005 году победил в Венеции в конкурсе "Горизонты" и имеет интересную счастливую фестивальную судьбу, поскольку он был зачинателем жанра мокьюментари (псевдодокументальный фильм - прим. ТАСС) в России", - сказал Федорченко.

Согласно сюжету, группа журналистов расследует засекреченное дело, и им удается найти сенсацию. Они выяснили, что еще до Великой Отечественной войны в СССР была создана первая ракета и готовился полет космолетчиков на луну. Фильм представляет собой документальное расследование с рассказами свидетелей, фактами, документами, поэтому до конца картины зритель не понимает является ли лента документальным хулиганством или сенсацией.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:15 01.05.2019
Американский истребитель F-35A ﻿впервые был использован в бою﻿
0
47
18:15 01.05.2019
Начальник УГИБДД по Москве освобожден от должности президентом РФ
0
134
17:45 01.05.2019
Закон об ипотечных каникулах подписан президентом РФ
0
163
17:15 01.05.2019
В Вашингтоне на следующей неделе состоится 11-й раунд консультаций между Китаем и США
0
190
16:45 01.05.2019
Разговор Помпео с Лавровым о ситуации в Венесуэле запланирован на сегодня - Болтон
0
253
16:15 01.05.2019
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Минитмен-3"
0
312
15:30 01.05.2019
Против манифестантов в Париже был применен слезоточивый газ
0
300
14:45 01.05.2019
На Украине прошли немногочисленные митинги и демонстрации по случаю Дня труда
0
372
14:15 01.05.2019
Ассанжа приговорили в Лондоне к 50 неделям тюремного заключения
0
379
13:45 01.05.2019
В Риге началось массовое шествие в знак протеста против закрытия русских школ
0
343

Возврат к списку