На фестивале "Край света" прошел показ дебютного фильма Федорченко

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режиссер, обладатель многих международных наград Алексей Федорченко представил участникам первого Международного калининградского кинофестиваля "Край света. Запад" свою дебютную полнометражную работу "Первые на Луне", получившую приз на Венецианском кинофестивале в 2005 году.

Показ прошел в рамках внеконкурсной программы "Классические дебюты", в которой представлены первые картины уже состоявшихся российских кинорежиссеров.

"Это мой дебют, я его сделал в 2004 году, в этом году ему исполняется 15 лет. Фильм имеет широкую географию, хотя он снят в основном в Екатеринбурге, его протяженность от Чили, ЮАР и Микронезии до Урала, Крыма и Москвы. Фильм в 2005 году победил в Венеции в конкурсе "Горизонты" и имеет интересную счастливую фестивальную судьбу, поскольку он был зачинателем жанра мокьюментари (псевдодокументальный фильм - прим. ТАСС) в России", - сказал Федорченко.

Согласно сюжету, группа журналистов расследует засекреченное дело, и им удается найти сенсацию. Они выяснили, что еще до Великой Отечественной войны в СССР была создана первая ракета и готовился полет космолетчиков на луну. Фильм представляет собой документальное расследование с рассказами свидетелей, фактами, документами, поэтому до конца картины зритель не понимает является ли лента документальным хулиганством или сенсацией.



