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Американский истребитель F-35A ﻿впервые был использован в бою﻿

19:15 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС США впервые применили в бою два истребителя F-35A ("Эф-35-эй"). Это произошло в ходе ударов по сети подземных туннелей в иракском горном районе Хамрин, где террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) хранила оружие, сообщил в среду интернет-портал Military.com ("Милитари").

Согласно его данным, целью операции было воспрепятствовать накоплению террористами боеприпасов и сил, которые могут представлять угрозу бойцам коалиции в том районе. Не уточняется, были ли достигнуты цели операции в результате авиаударов.

В сентябре 2018 года ВВС США впервые применили другую модель - многоцелевой истребитель F-35B ("Эф-35-би") - для нанесения удара по противнику. Это были позиции радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на три источника в Министерстве обороны США.

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