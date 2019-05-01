Американский истребитель F-35A впервые был использован в бою
19:15 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВС США впервые применили в бою два истребителя F-35A ("Эф-35-эй"). Это произошло в ходе ударов по сети подземных туннелей в иракском горном районе Хамрин, где террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) хранила оружие, сообщил в среду интернет-портал Military.com ("Милитари").
Согласно его данным, целью операции было воспрепятствовать накоплению террористами боеприпасов и сил, которые могут представлять угрозу бойцам коалиции в том районе. Не уточняется, были ли достигнуты цели операции в результате авиаударов.
В сентябре 2018 года ВВС США впервые применили другую модель - многоцелевой истребитель F-35B ("Эф-35-би") - для нанесения удара по противнику. Это были позиции радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на три источника в Министерстве обороны США.
НОВОСТИ
- 18:45 01.05.2019
- На фестивале "Край света" прошел показ дебютного фильма Федорченко
- 18:15 01.05.2019
- Начальник УГИБДД по Москве освобожден от должности президентом РФ
- 17:45 01.05.2019
- Закон об ипотечных каникулах подписан президентом РФ
- 17:15 01.05.2019
- В Вашингтоне на следующей неделе состоится 11-й раунд консультаций между Китаем и США
- 16:45 01.05.2019
- Разговор Помпео с Лавровым о ситуации в Венесуэле запланирован на сегодня - Болтон
- 16:15 01.05.2019
- США испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Минитмен-3"
- 15:30 01.05.2019
- Против манифестантов в Париже был применен слезоточивый газ
- 14:45 01.05.2019
- На Украине прошли немногочисленные митинги и демонстрации по случаю Дня труда
- 14:15 01.05.2019
- Ассанжа приговорили в Лондоне к 50 неделям тюремного заключения
- 13:45 01.05.2019
- В Риге началось массовое шествие в знак протеста против закрытия русских школ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать