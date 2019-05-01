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РФ призывает французские власти тщательно расследовать инцидент с нападением на российскую журналистку - МИД

19:45 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия призывает французские власти к расследованию инцидента с корреспондентом "РИА Новости" Викторией Ивановой, пострадавшей в ходе первомайских демонстраций в Париже. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

В нем указывается, что, несмотря на наличие специальной маркировки на одежде, позволяющей идентифицировать ее как работника СМИ, Иванова подверглась атаке со стороны сил правопорядка. "Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей, - заявили в дипведомстве. - Призываем французские власти провести тщательное расследование этого инцидента, а профильные правозащитные организации и НПО - держать этот вопрос на контроле".

В министерстве добавили, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации.

Марши и митинги в честь Дня труда в Париже сопровождались столкновениями с полицией, которая применила слезоточивый газ. Сообщается о 249 задержанных, из них 206 помещены под стражу.


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