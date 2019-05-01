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Президентом РФ подписан закон о крабовых аукционах

20:30 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова крабов. На победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство.

Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов. Кроме того, вводятся дополнительные требования к пользователям квот добычи крабов в инвестиционных целях. В частности, оговаривается, что инвестиционный объект должен быть реализован в срок не более пяти лет с даты заключения договора о предоставлении доли квоты. Предусматривается, что пользоваться инвестиционной квотой может только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в прибрежном субъекте РФ, в котором выделена инвестиционная квота на краба.

Кроме того, действие разрешения на вылов краба может быть приостановлено Росрыболовством при наличии оснований для досрочного расторжения договора до вступления в законную силу соответствующих судебных решений. Устанавливается электронная форма аукциона по продаже права на заключение договора по квоте на вылов краба.

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