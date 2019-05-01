Венесуэла: Гуайдо обещает в четверг всеобщую забастовку
20:45 01.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в четверг, 2 мая, в Венесуэле начнется всеобщая забастовка, в которой примут участие все слои населения. Соответствующее заявление он сделал в среду, выступая на митинге в Каракасе.
"Завтра (2 мая - прим. ТАСС) начнется забастовка трудящихся и государственных служащих. Режим будет удивлен", - сказал Гуайдо, чьи слова в "Твиттере" приводит венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.
Оппозиционер также выразил уверенность в скором "окончании узурпации власти [со стороны президента Николаса Мадуро]". "Власти попробуют усилить репрессии, преследовать нас, но режим уже мертв. Мы же сильны и на правильном пути", - подчеркнул Гуайдо.
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