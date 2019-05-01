В ходе парижских беспорядков пострадало не менее 14 полицейских

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 14 сотрудников французской полиции пострадали в ходе подавления беспорядков, развернувшихся в Париже на первомайской демонстрации. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Франции. Также в министерстве насчитали 24 пострадавших среди манифестантов, которым потребовалась помощь врачей.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших стражей порядка, капитан полиции из Тулузы, получил черепно- мозговую травму после попадания булыжника в голову. В сети опубликовали видео, на котором видно, как сослуживцы поднимают его с земли и несут на руках через толпу манифестантов. В состоянии средней тяжести он был доставлен в больницу Питье-Сальпетриер, куда позже попытались прорваться около 50 манифестантов, однако они были задержаны.

В свою очередь столичная префектура полиции резко осудила действия манифестантов, которые начали сравнивать стражей порядка с боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "CRS (полицейский спецназ - прим. ТАСС) равно ДАИШ (арабский акроним ИГ - прим. ТАСС)", - гласит надпись на стене разгромленного отделения банка, фотографию которого опубликована в "Твиттере". "Это просто недопустимое сравнение. Поддерживаем и благодарим стражей порядка, которые вновь продемонстрировали непоколебимую приверженность делу и стойкость", - заявили в префектуре.

Ранее также сообщалось, что полиция вступила в жестокое противостояние с агрессивными манифестантами в районе комиссариата XIII округа. Позже телеканал Бэ-эф-эм опубликовал кадры, снятые одним из сотрудников, на которых видно, что молодые люди в масках отодвигают металлическое ограждение и пытаются прорваться на территорию участка. Находящиеся во дворе стражи порядка смогли отогнать их лишь с помощью большого количества шумовых гранат и газовых шашек.

По последним данным, в результате противостояния со стражами порядка были задержаны 330 человек, из них 220 помещены под стражу. Также полиция отчиталась о проведении 17,7 тыс. проверок среди прохожих в зонах манифестаций на предмет наличия запрещенных предметов. На своей странице в "Твиттере" полиция Парижа призывает мирных демонстрантов держаться подальше от зачинщиков беспорядков, чтобы облегчить работу полиции по их задержанию.

МВД Франции сообщает, что в общей сложности на первомайские демонстрации во Франции вышли 164 тыс. человек, из них 28 тыс. - в Париже. В свою очередь профсоюз CGT настаивает, что по стране в манифестациях приняли участие 310 человек, из них в Париже - 80 тыс. человек. Консалтинговая компания Occurence ("Оккюранс") по заданию нескольких СМИ насчитала в Париже 40 тыс. демонстрантов. Охрану порядка на демонстрациях в Париже обеспечивают 7,4 тыс. полицейских и жандармов.