Почти 120 пожаров потушено за сутки в регионах РФ
09:20 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 120 лесных пожаров общей площадью 10,6 тыс. га были ликвидированы за минувшие сутки в регионах России, гореть продолжают 40,2 тыс. га. Об этом сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 1 мая, в России ликвидировано 118 лесных пожаров на площади 10635 га. На 00:00 мск 2 мая на территории Российской Федерации действовало 65 лесных пожаров на площади 40200 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
В частности, в Амурской области горят 27,4 тыс. га, в Забайкалье - 9,3 тыс. га, а в Хабаровском крае - 1,9 тыс. га. При этом в Хабаровском крае зафиксирован пожар площадью 130 га на землях заповедника "Комсомольский". Лесные пожары на сравнительно небольших площадях зарегистрированы в Бурятии и Приморье, Вологодской, Смоленской, Псковской, Ульяновской областях и Приамурье.
К борьбе с огнем привлечено почти 3,5 тыс. человек и около 850 единиц техники. В тушении и мониторинге участвуют 44 воздушных судна. В Забайкалье и Амурской области также работают 69 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.
Пожароопасный сезон открыт в большинстве регионов страны, режим чрезвычайной ситуации из-за крупных пожаров действует в Забайкальском крае и в двух районах Амурской области.
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