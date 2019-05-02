Мадуро готов выслушать советы и рекомендации по управлению страной от народа

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность принять специальный план изменений в системе руководства страной. Соответствующее заявление он сделал на первомайской демонстрации своих сторонников, которая транслировалась по государственному телевидению.

"В субботу, 4 мая, и в воскресенье, 5 мая, я объявляю великий национальный день диалога, действия и предложений всех представителей народной власти, чтобы они рассказали боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, что необходимо изменить, - заявил глава Венесуэлы. - Я хочу принять план, чтобы все изменить и улучшить, чтобы исправить ошибки". Есть ли на данный момент какие-либо конкретные предложения и инициативы, Мадуро не сообщил.

В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. По последним данным, в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали до 80 человек.

Ранее Гуайдо опубликовал в "Твиттере" видеоролик, в котором обратился к военным Боливарианской Республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По его словам, обращение было записано на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе. На видео вместе с Гуайдо запечатлена группа из 50-70 военнослужащих и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес, который по решению суда должен находиться под домашним арестом.