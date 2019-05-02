В шести городах Сирии пройдет акция "Бессмертный полк"
09:40 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в шести городах Сирии, сообщили журналистам представители русской общины.
Так, в Дар Опера в сирийской столице 9 мая состоятся концерт в честь Дня Победы и показ фильма военных лет. Также в Дамаске запланирована акция "Георгиевская ленточка". Российские соотечественники придут на мероприятие с портретами героев Великой Отечественной войны.
"В Центральном доме культуры города Тартус 2 мая пройдет акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы", - сказал журналистам представитель общины. По его словам, участники мероприятия принесут портреты сражавшихся в Великой Отечественной и тех, кто пал в борьбе с терроризмом на территории Сирии.
В городе Эс-Сувейда "Бессмертный полк" пройдет 4 мая, а в Хомсе - 6 мая. В культурном центре Хомса устроят концерт, посвященный Дню Победу, и покажут фильм о Великой Отечественной войне. В городе также пройдет акция "Георгиевская ленточка". В Латакии "Бессмертный полк" состоится 8 мая на территории университета "Тишрин". Как ожидается, колонна участников торжеств пройдет с песней "Катюша", также состоится митинг на русском и арабском языках.
В День Победы запланировано проведение "Бессмертного полка" в Алеппо, рассказали журналистам в общине. Так, в 09:00 должно состояться возложение цветов к стеле в память о погибших в Сирии российских военных и медиках, а в 10:00 начнется шествие на площадки Саад Алла. При этом, как предупредили в общине, из-за обострения обстановки в городе проведение акции остается под вопросом.
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