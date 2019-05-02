0
0
0
НОВОСТИ

Росгвардия советует не публиковать в соцсетях информацию о поездках и не ставить геолокацию на фото

10:15 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардия рекомендует россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе в период майских праздников, чтобы избежать краж из квартир и домов. Об этом заявил ТАСС старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов.

Чтобы обезопасить жилище, подчеркнул он, лучше всего обратиться к профессиональным охранным организациям, среди которых ведомственная охрана Росгвардии.

"Люди уезжают, и жилье остается без охраны, кроме того, без охраны остаются дома и квартиры, где хранится оружие. Это время внутренней миграции, когда имущество остается без присмотра. Рекомендуем обращаться к соседям, знакомым, друзьям, которые по вашей просьбе могут в ваше отсутствие заходить в ваше жилище, чтобы включить свет, телевизор, открыть шторы: это надо на случай, если за квартирой ведется наблюдение", - сказал он, отметив, что особое внимание следует обращать на незнакомых людей в подъездах с большими сумками и мешками в руках.

"Также важно напомнить, что не стоит следовать моде и размещать информацию в социальных сетях о предстоящих поездках, о периоде своего отсутствия, о купленных авиа- и железнодорожных билетах, не рекомендуется также на своих фотографиях проставлять геолокацию", - подчеркнул Белокопытов.

Он также напомнил, что по возвращении домой необходимо отключать установленные в квартире или в доме технические средства охраны, поскольку иначе на идущий от них сигнал выезжают наряды, отвлекаясь на ложные вызовы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:45 02.05.2019
Выборы в органы местного самоуправления начались в Англии и Северной Ирландии
0
0
09:40 02.05.2019
В шести городах Сирии пройдет акция "Бессмертный полк"
0
123
09:30 02.05.2019
Мадуро готов выслушать советы и рекомендации по управлению страной от народа
0
128
09:20 02.05.2019
Почти 120 пожаров потушено за сутки в регионах РФ
0
142
09:10 02.05.2019
Во время акции в Каракасе пострадало более 70 человек
0
143
21:30 01.05.2019
В ходе парижских беспорядков пострадало не менее 14 полицейских
0
725
20:45 01.05.2019
Венесуэла: Гуайдо обещает в четверг всеобщую забастовку
0
661
20:30 01.05.2019
Президентом РФ подписан закон о крабовых аукционах
0
660
19:45 01.05.2019
РФ призывает французские власти тщательно расследовать инцидент с нападением на российскую журналистку - МИД
0
952
19:15 01.05.2019
Американский истребитель F-35A ﻿впервые был использован в бою﻿
0
1116

Возврат к списку