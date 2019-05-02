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Более пяти лет может занять реконструкция собора Парижской Богоматери - министр культуры Франции

11:30 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок реконструкции собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, может превысить те пять лет, которые отвел на эти работы президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщил министр культуры страны Франк Риестер в интервью, опубликованном в четверг газетой "Паризьен".

"Работы могут быть завершен как в срок более пяти лет, так и менее его. Главное, чтобы все было сделано тщательно. Но совершенно очевидно, что придется вести эти работы в высоком темпе, чтобы как можно быстрее вернуть собор верующим, парижанам, всем французам и туристам", - заявил Риестер.

"Хорошо, что президент Франции поставил амбициозную цель - пять лет, это будет мотивировать тех, кто будет трудиться на восстановлении собора. Тем не менее совершенно очевидно, что главное здесь не быстрота работ, а их качество. Эта реставрация должна стать образцовой, учитывая, что представляет собой этот храм для христиан, для всех французов, всего человечества", - подчеркнул министр.

Он заверил, что несмотря на представленный правительством законопроект, который будет рассмотрен 10 мая Национальным собранием и предусматривает отмену целого ряда нормативных актов с тем, чтобы быстрее провести реставрацию, "никакие положения о защите национального достояния нарушены не будут". "Я выступаю гарантом этого", - подчеркнул министр культуры. "Будет сформировано целое сообщество историков, техников, ученых с тем, чтобы реставрация стала наилучшей из всех возможных", - сказал Риестер.

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