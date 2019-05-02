На ЧМ по хоккею 2025 года будут претендовать Стокгольм, Гётеборг и Мальме

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стокгольм, Гётеборг и Мальме будут претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2025 года. Об этом ТАСС рассказал президент Шведского хоккейного союза Андерс Ларссон.

В сентябре 2018 года полугодовой конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) вынес решение о проведении чемпионата мира 2023 года в России, 2024-го - в Чехии, 2025-го - в Швеции.

"Ближайший конгресс IIHF в Братиславе официально утвердит это решение. На конгрессе мы проведем презентацию своего турнира, а в 2021 году мы вернемся на конгресс с представлением полной концепции проведения, - сказал Ларссон. - После конгресса в Братиславе мы начнем заявочный процесс, в котором примут участие Стокгольм, Гётеборг и Мальме. Это три сильных города-кандидата".

В последний раз чемпионат мира проходил в Швеции в 2013 году - страна была организатором турнира наравне с Финляндией. Матчи проходили в Стокгольме и Хельсинки.



