На ЧМ по хоккею 2025 года будут претендовать Стокгольм, Гётеборг и Мальме
12:15 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стокгольм, Гётеборг и Мальме будут претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2025 года. Об этом ТАСС рассказал президент Шведского хоккейного союза Андерс Ларссон.
В сентябре 2018 года полугодовой конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) вынес решение о проведении чемпионата мира 2023 года в России, 2024-го - в Чехии, 2025-го - в Швеции.
"Ближайший конгресс IIHF в Братиславе официально утвердит это решение. На конгрессе мы проведем презентацию своего турнира, а в 2021 году мы вернемся на конгресс с представлением полной концепции проведения, - сказал Ларссон. - После конгресса в Братиславе мы начнем заявочный процесс, в котором примут участие Стокгольм, Гётеборг и Мальме. Это три сильных города-кандидата".
В последний раз чемпионат мира проходил в Швеции в 2013 году - страна была организатором турнира наравне с Финляндией. Матчи проходили в Стокгольме и Хельсинки.
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