Минэнерго США уверены, что "Северный поток-2" усилит влияние РФ на ЕС

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2", который, по мнению Вашингтона, усилит влияние России на внешнюю политику стран Евросоюза. С таким утверждением выступил в четверг министр энергетики США Рик Перри в ходе бизнес- форума по энергетике в Брюсселе.

"Мы выступаем против использования энергетики с целью принуждать страны. Мы остаемся надежными поставщиками газа. Поэтому мы думаем, что получение газа из США является очень привлекательной альтернативой для европейских стран. По этим же причинам мы выступаем против строительства "Северного потока - 2", а также "Турецкого потока", - сказал он.

По его словам, "11 европейских стран зависят от российского газа вплоть до 75 процентов от общего импорта". "Этот проект позволит России получить еще больший рычаг над европейской внешней политикой", - утверждал Перри.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания.