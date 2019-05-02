Расследование массовых беспорядков в Одессе 2014 года было избирательным и предвзятым - Фрейзер

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на Украине считает неэффективным и предвзятым расследование трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, в результате которой погибли 48 человек, а более 240 получили ранения. Об этом в четверг сообщила глава мониторинговой миссии Фиона Фрейзер.

"Расследование полиции относительно массовых беспорядков было избирательным и предвзятым", - передает ее слова агентство "Украинские новости".

Фрейзер также добавила, что ряд активистов систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии. "Неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины", - отметила она.

2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), прибывшие в Одессу футбольные фанаты и представители так называемой самообороны "майдана" напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон, но радикалы продолжали их избивать, забрасывая камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана". Пятеро из них провели более трех с половиной лет в следственном изоляторе. Однако в сентябре 2017 года суд Черноморска Одесской области признал их невиновными. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили двоим из них новые обвинение по статье "Сепаратизм", после чего их вновь поместили под арест. Позже прокуратура также подала апелляцию на оправдательное решение суда.