Сотрудничество США и ЕС по вопросам энергетической безопасности на Украине продолжится
13:45 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз будет продолжать сотрудничество с США по вопросам энергетической безопасности на Украине. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по вопросам энергетики и климатических изменений Мигель Ариас Каньете на пресс-конференции по итогам встречи с министром энергетики США Риком Перри.
"ЕС продолжит работать с США по вопросам энергетической безопасности стран, не входящих в ЕС. И здесь я хочу особенно упомянуть Украину. У нас идет продуктивный диалог о необходимости для Украины завершить реализацию энергетических секторальных реформ. И особенно тесно мы работаем с международными партнерами по разделению функций "Нафтогаза", чтобы обеспечить полностью конкурентоспособный прозрачный газовый рынок на Украине", - сказал он. - Мы должны обратить повышенное внимание на ситуацию с обеспечением энергетической безопасности на Украине".
Министр энергетики США Рик Перри приехал в Брюссель для участия в бизнес-форуме по энергетике, который проходит в четверг в европейской столице.
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