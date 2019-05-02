Официальный визит президента Грузии в США состоится, но точной даты еще нет - МИД Грузии
15:30 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в США не отменен, ведется вся необходимая работа, чтобы он состоялся. Об этом корр. ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МИД Грузии.
"Информация о том, что якобы грузинской стороне было отказано в визите президента Грузии в США, не соответствует действительности. Над визитом президента ведется работа по дипломатическим каналам. О датах визита говорить пока рано. Подробности для общества станут известны позже", - сказала сотрудница департамента прессы и информации МИД Грузии.
То, что работа над визитом Зурабишвили в США ведется, подтвердил и исполняющий обязанности посла США в Грузии Росс Уилсон. "Вам известно, что мы придаем большое значение отношениям наших стран и приветствуем встречи на высоком уровне, предполагающие переговоры лидеров тогда, когда это возможно", - цитирует американского дипломата Первый канал Общественного вещателя Грузии.
Ранее грузинская телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на свои источники сообщила, что планируемый на осень этого года визит Зурабишвили в США сорвался.
В среду Зурабишвили в интервью грузинской редакции радиостанции "Голос Америки" заявила, что строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно и может быть воспринято как провокация. По ее словам, Грузия должна углублять отношения с США, но не предпринимать шагов, которые спровоцируют другие страны. Это заявление Зурабишвили было воспринято крайне негативно грузинскими оппозиционными кругами, которые стали угрожать ей импичментом.
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