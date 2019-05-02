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Воздушную часть парада Победы над Красной площадью летчики отработали на земле

16:15 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипажи Воздушно-космических сил РФ, которым предстоит принять участие в московском параде Победы, отработали на земле проход над Красной площадью. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс- службы Минобороны РФ.

"В ходе теоретической подготовки были определены высоты и скорости выполнения полета для каждого из типов воздушных судов во время формирования парадного строя авиации и прохода над Красной площадью, а также проведены практические розыгрыши полетных заданий "пеший по-летному", - сообщили в военном ведомстве.

"В мероприятии приняли участие авиационные экипажи Воздушно-космических сил, задействованные в параде, а также резервный летный состав. Всего около 100 экипажей оперативно-тактической, дальней, военной-транспортной и армейской авиации", - уточнили в Минобороны.

Всего в параде примут участие 74 авиационных экипажа. Они будут взлетать на самолетах и вертолетах с девяти аэродромов в восьми регионах Центрального федерального округа. Ближайшая тренировка с участием авиации запланирована на 4 мая.

Всего в параде Победы 9 мая примут участие более 13 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники.


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