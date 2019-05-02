В Одессе задержана несовершеннолетняя девушка за ношение советской символики на одежде
16:45 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несовершеннолетняя девушка была задержана в четверг в Одессе из-за запрещенной на Украине советской символики на одежде. Об этом сообщила местная полиция.
"На Куликовом поле полицейские остановили несовершеннолетнюю девушку с запрещенной украинским законодательством символикой на одежде. Девушку доставили в территориальный отдел полиции, где правоохранители провели с ней разъяснительную работу", - отметили в полиции.
По ее данным, учитывая 15-летний возраст девушки, к административной ответственности был привлечен ее отец. "За невыполнение обязанностей по воспитанию дочери относительно ее отца составлен протокол по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавили в ведомстве.
В апреле 2015 года Верховная рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.
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