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Индия: Из-за надвигающегося цунами эвакуировали около 1 млн человек

17:30 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти восточного индийского штата Одиша срочно эвакуируют порядка 1 млн человек на фоне приближающегося мощного циклона "Фани", который должен ударить по побережью в пятницу. Как сообщает в четверг телеканал Эн-ди-ти-ви, правительство штата создает лагеря временного размещения беженцев и готовится к большому наводнению.

"Мы работаем, и у нас пока есть время, чтобы эвакуировать людей из прибрежных районов", - цитирует телеканал слова представителя правительства Одиши.

Циклон "Фани" движется со стороны Бенгальского залива и несет с собой мощные ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км в час. По разным оценкам, это будет самый мощный циклон, который ударит по Одише с 2014 года. Ветер и ливни угрожают жизням людей - в 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тыс. человек, поэтому правительство штата решило эвакуировать жителей прибрежных деревень.


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