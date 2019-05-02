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Венесуэла: В ходе протестов было задержано более 200 человек, среди них есть несовершеннолетние

18:15 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венесуэльские власти задержали 205 человек в ходе антиправительственных выступлений во вторник и среду. Такие данные обнародовала в четверг в "Твиттере" неправительственная организация (НПО) "Венесуэльский уголовный форум".

По ее данным, среди задержанных было 15 несовершеннолетних. Больше всего человек - 92 - взяли под стражу в штате Сулия. В Каракасе были задержаны 10 манифестантов.

Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали несколько десятков человек. По данным "Венесуэльского уголовного форума", в результате столкновений погибли 2 человека.


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