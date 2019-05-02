Неполадки в системе электроснабжения на МКС устранены - НАСА

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты НАСА устранили неполадки в системе электроснабжения Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте американского космического ведомства.

Указанные проблемы были зафиксированы в понедельник. По оценкам НАСА, угрозы для экипажа не было. Неисправный блок был заменен с помощью автоматизированных систем в удаленном режиме.

Сейчас в составе экипажа МКС работают российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, астронавты Энн Макклейн, Кристина Кох, Ник Хейг (все трое - НАСА) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).



