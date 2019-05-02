0
0
114
НОВОСТИ

Неполадки в системе электроснабжения на МКС устранены - НАСА

18:45 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты НАСА устранили неполадки в системе электроснабжения Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте американского космического ведомства.

Указанные проблемы были зафиксированы в понедельник. По оценкам НАСА, угрозы для экипажа не было. Неисправный блок был заменен с помощью автоматизированных систем в удаленном режиме.

Сейчас в составе экипажа МКС работают российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, астронавты Энн Макклейн, Кристина Кох, Ник Хейг (все трое - НАСА) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 02.05.2019
Тема "Северный поток - 2" может быть затронута на встрече Помпео с Меркель и Маасом
0
57
18:25 02.05.2019
Москвичи завоевали 55% дипломов победителей Всероссийской олимпиады
0
131
18:15 02.05.2019
Венесуэла: В ходе протестов было задержано более 200 человек, среди них есть несовершеннолетние
0
147
17:30 02.05.2019
Индия: Из-за надвигающегося цунами эвакуировали около 1 млн человек
0
219
16:45 02.05.2019
В Одессе задержана несовершеннолетняя девушка за ношение советской символики на одежде
0
264
16:15 02.05.2019
Воздушную часть парада Победы над Красной площадью летчики отработали на земле
0
252
15:30 02.05.2019
Официальный визит президента Грузии в США состоится, но точной даты еще нет - МИД Грузии
0
269
14:30 02.05.2019
В Москве задержан мужчина, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья
0
312
13:45 02.05.2019
Сотрудничество США и ЕС по вопросам энергетической безопасности на Украине продолжится
0
346
13:15 02.05.2019
Расследование массовых беспорядков в Одессе 2014 года было избирательным и предвзятым - Фрейзер
0
369

Возврат к списку