Неполадки в системе электроснабжения на МКС устранены - НАСА
18:45 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты НАСА устранили неполадки в системе электроснабжения Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте американского космического ведомства.
Указанные проблемы были зафиксированы в понедельник. По оценкам НАСА, угрозы для экипажа не было. Неисправный блок был заменен с помощью автоматизированных систем в удаленном режиме.
Сейчас в составе экипажа МКС работают российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, астронавты Энн Макклейн, Кристина Кох, Ник Хейг (все трое - НАСА) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).
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