Тема "Северный поток - 2" может быть затронута на встрече Помпео с Меркель и Маасом

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео, вероятнее всего, затронет тему строительства газопровода "Северный поток - 2" на встречах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом в Берлине 7 мая. Об этом сообщил в четверг представитель Госдепартамента США на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящей поездке шефа американской дипломатии в Европу.

"Что касается "Северного потока - 2", я бы полагал, что эта тема будет затронута в Германии, - отметил представитель внешнеполитического ведомства США. - Вы хорошо знаете нашу точку зрения на этот счет, о наших опасениях относительно энергетической безопасности Германии и остальной части Европы, относительно роли "Северного потока - 2" в том, что касается зависимости от России". "Я бы полагал, что, конечно, они затронут эту тему во время обсуждения", - добавил он.

Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что в Берлине Помпео обсудит "темы, представляющие интерес для обеих сторон, такие как Украина, Россия, Китай, Сирия и Западные Балканы".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск газопровода ожидается до конца текущего года.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. Американские власти ранее заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ.