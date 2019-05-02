Лавров и Помпео могут встретиться в Финляндии в начале мая

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майкл Помпео могут встретиться в Финляндии в начале мая. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Департаменте информации и печати (ДИП) МИД РФ.

"Возможность такой встречи не исключаем", - пояснили в ДИП МИД РФ в ответ на просьбу прокомментировать заявление представителя Госдепартамента США о том, что Лавров и Помпео могут встретиться в Финляндии на полях министерского заседания Арктического совета 6-7 мая.

Американская администрация рассчитывает, что у министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео состоится двусторонняя встреча в рамках предстоящего совещания Арктического совета (АС), намеченного на 6-7 мая в Рованиеми (Финляндия). Об этом сообщил представитель Госдепартамента США высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей поездке Помпео в Европу.

Отвечая на вопросы корр. ТАСС, этот американский дипломат уточнил, что пока нет окончательных договоренностей о времени и формате контакта руководителей внешнеполитических ведомств России и США. "В данный момент я просто не могу предоставить никаких дополнительных деталей. Министр иностранных дел Лавров и госсекретарь будут [оба] там находиться - на министерской встрече Арктического совета и смежных мероприятиях, и у них будет благоприятная возможность встретиться и рассмотреть любые темы, которые они выберут. На текущем этапе не могу указать ни время, ни точный формат [предстоящего контакта Лаврова и Помпео]. Разумеется, ко времени нашего прибытия туда (в Финляндию - прим. ТАСС) у нас будет более ясное представление о графике (министров - прим. ТАСС)", - заявил ведущий брифинга.

По его словам, США исходят из того, что, поскольку и Лавров и Помпео едут в Рованиеми, они точно смогут там увидеться. "Венесуэла, как вы предположили, стала бы частью данного обсуждения", - сказал представитель Госдепартамента США, когда у него поинтересовались, затронут ли Лавров и Помпео тему кризиса в этой южноамериканской республике. "Разумеется, у них (Лаврова и Помпео - прим. ТАСС) был бы и шанс поговорить о широком круге вопросов, касающихся как Арктики, цели министерского совещания, так и - в ходе [двусторонней] встречи - всего спектра проблем, в том числе нашей (американской - прим. ТАСС) обеспокоенности поведением России, которое касается Украины и Венесуэлы", - добавил ведущий брифинга.







