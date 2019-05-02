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Охрана воздушного пространства стран Балтии досталась ВВС Великобритании

20:45 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссия по охране воздушного пространства стран Балтии перешла к подразделению ВВС Великобритании. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Согласно сообщению, в ходе торжественной церемонии на авиабазе Эмари четыре истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании сменили аналогичные истребители ВВС Германии, которые осуществляли миссию охраны воздушного пространства в небе над странами Балтии с августа прошлого года.

"Участие стран - членов НАТО в таких миссиях и операциях, как охрана воздушного пространства над Балтией, показывает, что взятые ими на себя обязательства перед альянсом и другими странами-членами не являются лишь подписями на бумаге", - заявил командующий Силами обороны Эстонии, генерал-майор Мартин Херем.

Охрану воздушного пространства стран Балтии с момента их вступления в НАТО в 2004 году осуществляют ВВС стран - членов НАТО в порядке ротации. Они базируются на эстонской авиабазе Эмари, а также на литовской базе Зокняй.



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