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Начался отсчет 30 дней до инаугурации нового президента Украины

09:00 03.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

езультаты президентских выборов на Украине опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер". С этого момента победитель второго тура голосования Владимир Зеленский считается избранным президентом.

С момента публикации начинается отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства.

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