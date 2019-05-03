Скончался актер, сыгравший роль Чубакки в "Звездных войнах"

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", скончался на 75 году жизни. Об этом сообщила в четверг его семья в его официальной учетной записи в "Твиттере".

"Семья Питера Мейхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса", - сказано в заявлении.