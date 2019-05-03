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Шеф Госдепа "подсчитал", сколько кубинцев и россиян работают на службы безопасности Венесуэлы

09:20 03.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что в службах безопасности Венесуэлы работают сотни связанных с Россией людей. Данную версию шеф американской дипломатии озвучил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, стенограмму распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

"Мы можем услышать заявления относительно того, что нам не следует допускать вторжения в Венесуэлу, однако оно уже имело место", - сказал Помпео. "Некоторое время назад [в Венесуэлу] вторглись кубинцы, теперь россияне последовали их примеру, - утверждал он. - Только в службах безопасности [Венесуэлы] тысячи кубинцев. У россиян там работают сотни человек, если не больше. Это люди, которые на самом деле контролируют, в каком направлении движется Венесуэла".

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