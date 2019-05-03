На погоду в Москве 3 мая будет влиять североатлантический циклон
09:24 03.05.2019
Сегодня столичный регион будет находиться на орбите влияния североатлантического циклона, к вечеру скажется приближение его холодного атмосферного фронта. Это значит, что солнечная погода будет чередоваться с облачной, во второй половине дня, после 15.00-16.00 часов, кое-где могут брызнуть скоротечные дожди (не более 0,3-0,5 мм осадков), усилится ветер.
В Москве облачно с прояснениями, к вечеру местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха днем в столице +14…+16°, в Подмосковье +12…+17°. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление повысится и составит 738 мм рт. ст., что заметно ниже норм, - сообщают Метеовести.
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