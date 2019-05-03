Карасин: Бывают в дипломатической практике различные казусы...

09:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими. Об этом заявил журналистам в пятницу статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Я категорически против того, чтобы все это интерпретировалось как некий кризис. Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы", - сказал он.