Австрийская нефтегазовая компания назвала сумму, которую потратила на "Северный поток 2" в этом году
09:27 03.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 млн евро на финансирование строительства газопровода "Северный поток - 2" с в первом квартале 2019 года, говорится в отчете компании.
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