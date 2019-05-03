МИД России подтвердил согласование встречи Помпео и Лаврова в Финляндии

09:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео на следующей неделе в Финляндии согласована. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Да, встреча согласована", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление высокопоставленного представителя Госдепартамента США в четверг о том, что Лавров и Помпео могут встретиться на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6-7 мая.