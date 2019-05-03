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НОВОСТИ

Доллар и евро подросли по отношению к рублю

10:17 03.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 коп. и составил 65,53 руб. Курс евро поднялся на 12 коп. и достиг 73,24 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

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