Доллар и евро подросли по отношению к рублю

10:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 коп. и составил 65,53 руб. Курс евро поднялся на 12 коп. и достиг 73,24 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.