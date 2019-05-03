Юнкер: Жители Европы перестали «любить друг друга»

10:40 Источник: Газета.Ru

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что основной проблемой для ЕС является утрата «коллективного либидо» европейцами. Об этом сообщает Politico. По его словам, жители Европы перестали «любить друг друга». Он также добавил, что это сказывается на доверии к институтам ЕС.