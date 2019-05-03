В Гамбурге трибунал по морскому праву рассмотрит дело украинских моряков, задержанных в России

11:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, 10 мая. Об этом а пятницу сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков, слушания состоятся как запланировано - 10 мая 2019 в Гамбурге", - написала она в "Фейсбуке". По ее словам, "решение трибунала будет принято до конца мая".