В Гамбурге трибунал по морскому праву рассмотрит дело украинских моряков, задержанных в России
11:57 03.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, 10 мая. Об этом а пятницу сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков, слушания состоятся как запланировано - 10 мая 2019 в Гамбурге", - написала она в "Фейсбуке". По ее словам, "решение трибунала будет принято до конца мая".
НОВОСТИ
- 12:20 03.05.2019
- Канцлер Курц считает "Северный поток 2" основой энергетической безопасности Австрии
- 10:40 03.05.2019
- Юнкер: Жители Европы перестали «любить друг друга»
- 10:17 03.05.2019
- Доллар и евро подросли по отношению к рублю
- 09:31 03.05.2019
- МИД России подтвердил согласование встречи Помпео и Лаврова в Финляндии
- 09:27 03.05.2019
- Австрийская нефтегазовая компания назвала сумму, которую потратила на "Северный поток 2" в этом году
- 09:27 03.05.2019
- Карасин: Бывают в дипломатической практике различные казусы...
- 09:24 03.05.2019
- На погоду в Москве 3 мая будет влиять североатлантический циклон
- 09:20 03.05.2019
- Шеф Госдепа "подсчитал", сколько кубинцев и россиян работают на службы безопасности Венесуэлы
- 09:10 03.05.2019
- Скончался актер, сыгравший роль Чубакки в "Звездных войнах"
- 09:00 03.05.2019
- Начался отсчет 30 дней до инаугурации нового президента Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать