Канцлер Курц считает "Северный поток 2" основой энергетической безопасности Австрии
12:20 03.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австрия поддерживает строительство газопровода "Северный поток 2" и считает его основой своей энергетической безопасности, несмотря на противоположное мнение политиков в Брюсселе. Об этом заявил в пятницу журналистам австрийский канцлер Себастьян Курц.
"Касательно "Северного потока - 2", мы положительно относимся к этому проекту, потому что Австрия в нем участвует, в нем участвует одна из крупнейших австрийских компаний OMV, которая частично находится в государственной собственности. Мы считаем очень важной энергетическую безопасность", - ответил Курц на просьбу прокомментировать отношение к позиции кандидата на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфреда Вебера, который выступает против "Северного потока - 2".
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