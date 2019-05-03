Канцлер Курц считает "Северный поток 2" основой энергетической безопасности Австрии

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия поддерживает строительство газопровода "Северный поток 2" и считает его основой своей энергетической безопасности, несмотря на противоположное мнение политиков в Брюсселе. Об этом заявил в пятницу журналистам австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Касательно "Северного потока - 2", мы положительно относимся к этому проекту, потому что Австрия в нем участвует, в нем участвует одна из крупнейших австрийских компаний OMV, которая частично находится в государственной собственности. Мы считаем очень важной энергетическую безопасность", - ответил Курц на просьбу прокомментировать отношение к позиции кандидата на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфреда Вебера, который выступает против "Северного потока - 2".