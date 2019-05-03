Министра обороны Украины удивило высказывание Коломойского

13:00 Источник: Телеканал "112 Украина"

Министр обороны Степан Полторак удивлен высказыванием бизнесмена Игоря Коломойского, который назвал конфликт на Донбассе гражданской войной. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой" в пятницу, передает 112.ua.

"Я, честно говоря, был удивлен (заявлением Коломойского, - ред.). Я думал, что в Украине нет ни одного человека, который бы так думал", - сказал Полторак.Министа